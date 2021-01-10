التحول الوطني يرسم الاستدامة البيئية بالمحميات والتشجير

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التحول الوطني ومكافحة المخاطر: حملات التشجير

تنمية الغطاء النباتي باستخدام أفضل الطرق

استصلاح أكثر من 89 ألف م2 من المدرجات الزراعية

تدشين مشتلين لزراعة المانجروف جنوب البحر الأحمر

تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية في الرياض

تحديد أنواع الأشجار الملائمة للزراعة بمختلف مناطق المملكة

تهيئة المواقع المقترحة للزراعة والتشجير

تقديم الإرشاد الفني حول طرق التشجير ومواعيدها أهداف لنظام البيئة: حماية البيئة وتنميتها واستدامتها الالتزام بالمبادئ البيئية تنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار ضمان استدامة الموارد الطبيعية يعمل برنامج التحول الوطني على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال هدفين أساسيين، أولهما: حماية البيئة من الأخطار الطبيعية كالتصحر والسيول والعواصف الرملية وتفشي الأوبئة، والتقليل من الخسائر التي تسببها العواصف الرملية والسيول من خلال زيادة دقة التوقعات والإنذار المبكر لها، وثانيهما: حماية وتهيئة المناطق الطبيعية من خلال إنشاء المناطق المحمية، مثل المحميات الطبيعية والشواطئ والجزر، ووضع قيود على بعض السلوكيات أو الأنشطة، مثل الصيد البري، وصيد الأسماك، ورمي النفايات والتخريب، وتيسير الوصول إلى هذه المناطق دون تهديد الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية المتضررة، وقد عمل البرنامج بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة على إطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف لدعم التوازن البيئي. لقراءة المزيد

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