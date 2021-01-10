شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شجاعة مواطن تُنقذ طفلًا جرفته سيول عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تمكن مواطن من إنقاذ طفل جرفته السيول بوادي “أعشار” في منطقة عسير، يوم الجمعة.

ووثق مقطع فيديو شجاعة المواطن، في محاولته لإنقاذ الطفل، بصحبة عدد من الشبان.

وكان المواطن ويدعى عامر الشهري، قد أوضح أنه بعد خروجه من المسجد عقب الانتهاء من صلاة الجمعةن وبصحبته بعض الزملاء شاهدوا تجمعًا من الشباب وكبار السن عند مجرى السيل.

وأكد أنه فور رؤيته للطفل لم يفكر وقتها في نفسه واندفع مسرعًا لإنقاذ الطفل.