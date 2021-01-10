شاهد.. لحظة سرقة سيارة مواطن بهذا الأسلوب في حي السويدي بالرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة افتعال حادِث مروري بشكل متعمد تمهيداً لسرقة سيارة مواطن في أحد الشوارع بحي السويدي الغربي بالرياض.
وبدا في المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، لحظة وقوع تصادم سيارة بأخرى بحي السويدي، حيث اضطر صاحب السيارة المصدومة للنزول لتفقد سيارته تاركاً إياها في وضع التشغيل.
وأثناء انشغال مالك السيارة بالحديث مع قائد المركبة الأخرى، قام أحد مرافقي الأخير بالركوب في السيارة وقيادتها فاراً بها من الموقع.
Source akhbaar24.argaam
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