السعودية اليوم / مصر تسجل 989 إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 25 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت مصر 989 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 118294 حالة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8142 حالة وفاة.

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02:46ت م

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القاهرة 25 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت مصر 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و57 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 148799 إصابة .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 118294 حالة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8142 حالة وفاة.// انتهى //02:46ت م0095

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