شكرا لقرائتكم خبر عن طريق «صفوى - رأس تنورة» يدخل الخدمة أكتوبر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزم فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية مقاول المرحلة الأخيرة بمشروع طريق صفوى - رأس تنورة، بتسليمه في 25 - 3 - 1444 هجرية، والتي تبلغ قيمتها «394.759.336.65» ريال، وذلك بعد مروره بعقبات عدة منذ انطلاقه في عام 2008م.

بصمة حضارية

ووقع فرع الوزارة العقد مع المقاول في 21/ 4/ 1442 هـ، وبلغت قيمة عقد الاستشاري 42.197.40 ريال، علما بأن ميزانية المشروع عند الطرح الأولي بلغت قيمتها 277 مليون ريال ومن ثم توقف العمل فيه لمدة 16 شهرا، بهدف إجراء دراسة جديدة للمشروع لعدم المساس بالبيئة، ثم ارتفعت قيمة المشروع لتبلغ 552 مليون ريال وهذا في المراحل الأولى، ومن المقرر أن يضيف المشروع بصمة حضارية على المنطقة، وسوف يختصر مسافة الداخل والخارج من محافظة رأس تنورة، ويكون معلما بارزا ومشهدا حضاريا مميزا وجماليا بالشرقية.

جسور بحرية

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، أنه تمت ترسية مشروع استكمال طريق «صفوى - رحيمة»، بتنفيذ الجسر البحري بطول «700» متر، وأعمال الجسر أعلى دوار صفوى، وتنفيذ جسر آخر أعلى دوار صفوى بطول «300» متر، وأعمال إنارة لكامل الطريق والجسرين، إضافة للأعمال التجميلية للجسر البحري واستكمال أعمال الطريق الرابط بطول «14» كم، مشيرا إلى أنه مستهدف الانتهاء من المشروع خلال عامين.

حماية البيئة

وبين م. الغامدي أن المشروع يأتي استكمالا للمشروع السابق والذي تم خلاله تنفيذ ازدواج طريق «صفوى - رحيمة»، حيث تم تنفيذ طريق مزدوج بواقع ثلاثة مسارات لكل اتجاه بطول «٤.٤» كم لكامل أعمال الطريق، من تقاطع طريق الدمام - الجبيل السريع حتى دوار صفوى، وتنفيذ امتداد الطريق حتى أسفل منسوب طبقة الأساس الاسفلتي بطول «٤.٨» كم من دوار صفوى حتى قنوات التصريف على شاطئ صفوى، وتنفيذ «24» جسرا بحريا «قنوات تصريف مائية» للسماح باستمرارية حركة تيار الماء، حفاظا على البيئة البحرية منها «15» قناة تصريف مائية بطول «1.30» كم جهة صفوى، والـ «9» قنوات الأخرى بطول «1.30» كم من جهة رأس تنورة.

اختصار المسافة

وأبان أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتسهيل التنقل بين مناطق ومحافظات المملكة ورفع مستوى السلامة المرورية، مؤكدا أن المشروع يختصر المسافة من وإلى محافظة رأس تنورة وربط المحافظة مع مدينتي الدمام والقطيف ويعتبر مدخلا آخر لمحافظة رأس تنورة.