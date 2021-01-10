شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة الملك.. ميدالية الاستحقاق لـ «120» متبرعا بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ «120» مواطنًا؛ لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين: سياف الشهراني، ماجد الصقعوب، سليمان الغانم، محمد الخضيري، محمد الغامدي، خالد الزهراني، الرقيب أول رزيق اليزيدي، يحيى الزهراني، الجندي أول عبدالله طوهري، عبدالله الأحمد، تركي الأنصاري، جاسم المشرف، عبدالعزيز القميزي، علي الضويلع، معتصم العمري، محمد علي، سطام العتيبي، عبدالكريم الدخيل، العريف عادل الدخيل الله، حمزة المقعدي، خالد الزهراني، النقيب صالح القحطاني، الجندي أول صالح العتيبي، المقدم علي المقبل، الرقيب بندر المالكي، الرقيب سراج رواص، العريف أحمد غزاوي، تركي الجطيلي، عبدالرحمن بالعبيد، محمد القحطاني، بندر علي، مشعل الحقباني، فيصل العروان، تراحيب المطيري، فهد العاتبي، ثامر مروي، المقدم محمد الشهراني، صالح الهويمل، العريف محمد الحربي، مساعد عماد الجهني، أحمد الشمراني، محمد الزمامي، أسامة الزهراني، أسامة الحسيني، محمد المعيرفي، النقيب الطبيب فيصل المهيزع، مهند العتيبي، عبدالرحمن الغامدي، إبراهيم الخمعلي، عبدالرحمن المزروع، سلطان الجويسر، محمد الحمود، عبدالعزيز الخضيري، مناحي العييدي، عبدالملك التويم، العقيد أحمد القحطاني، رئيس رقباء بندر حدادي، طارق حدادي، أحمد حدادي، الرقيب مشبب الأسمري، النقيب خالد الأحمري، المهندس سامي الخيال، الرقيب عبدالله الأحمري، سلمان الحجيلي، عبدالله الحارثي، علي عاتي، مشعل القحطاني، سالم القحطاني، محمد القحطاني، الرقيب غيثان العمري، الوكيل الرقيب نواف المالكي، الجندي عبدالله الحمداني، أيمن الجديع، الرئيس رقباء مشاري الغربي، الرقيب مسلم الصيعري، راشد العتيبي، ظافر الشهري، صالح اليوسف، عبدالمحسن الربيعان، خالد الخنفري، النقيب محمد دغريري، طلال البلوي، عصام حافظ، عبدالرحمن العتيبي، عبدالعزيز المساعد، الرقيب سعيد القحطاني، الرقيب عبدالرحمن الشهري، الرئيس رقباء علي السرحاني، أحمد الضويمر، النقيب معتز الدوسري، العريف متقاعد فيصل الرشيدي، سعود البقمي، محمد العقيل، نديم زاهد، محمد الدوسري، الرقيب تركي الحربي، الرقيب بندر العنزي، الرقيب ماجد المطيري، الرائد متعب الرويلي، العريف سلمان العنزي، صلاح المطيري، الرقيب عايض المطيري، سعود آل فردان، الرقيب مانع آل سليم، الرقيب خليل الشمري، الملازم عبدالله الشمري، سليمان المطيري، سلطان العنزي، وليد الشلهوب، خالد الشمري، العريف عبدالكريم العنزي، تركي المطيري، الوكيل الرقيب حمود الحربي، الوكيل الرقيب صقر القحطاني، ممدوح المناور، العريف حسين الشمري، المقدم سعيد القحطاني، العريف سعد المطرفي، النقيب سعيد الزهراني، والرقيب محمد الجريبه.