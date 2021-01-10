شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمعيلات الأيتام بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع «مهارتي بيدي - 2» لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

ونفّذ فريق المشروع دورة تجميلية في مجال «الكوافير» بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني استفاد منها 17 متدربة.

ويهدف مشروع «مهارتي بيدي - 2» إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً. وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.