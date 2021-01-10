شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين مستخدم «إلكتروني» بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقريرًا بالعمليات التعليمية التي تمت عن بُعد خلال الفصل الأول للعام الجامعي 1442 لنحو 60 ألف طالب وطالبة في مختلف تخصصات ومقررات الجامعة في مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير.

وبلغ عدد المستخدمين الذين سجّلوا الدخول 3179460، وبلغ عدد المقررات 1947 مقررًا، وعدد الشُّعب 14040 شعبة، والتقييمات 2414630 تقييمًا، وعدد لوحات النقاش 333506، فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 67941 ملفًا، وعدد جلسات الفصول الافتراضية 152944.

وبلغت عمليات الدعم الفني 19616 عملية بمختلف وسائل الدعم «هاتف، وواتس آب، وبريد إلكتروني، ومباشر من خلال المكتب وعبر livechat - anydesk»، كما أعدت العمادة ونشرت 41 دليلًا إرشاديًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الفصل الأول 29 دورة تدريبية، منها 23 لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين، حضرها 11386 مستفيدًا، و6 دورات للطلاب والطالبات حضرها 5982 متدربًا ومتدربة.

وأشرفت عمادة التعلم الإلكتروني على تنفيذ 27 ندوة منوعة، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 11498 مستفيدًا ومستفيدة، وتم في الفصل الأول من خلال عمادة التعلم الإلكتروني تنفيذ 9652 اختبارًا إلكترونيًا وشفويًا، كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية، حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الدراسي الأول 245، وحققت القناة 189538 مشاهدة في 5909.2 ساعة، وبلغ عدد مرات الظهور 1237804.