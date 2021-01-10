شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع» ابتداء من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه، لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة؛ بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص، وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.