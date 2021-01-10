شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف جولة رقابية وتعقيم 230 ألف موقع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة قامت بالعديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وحتى نهاية عام 2020م، مشيرا إلى أن عدد الجولات الصحية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في المنطقة، بلغت أكثر من 180ألف جولة رقابية، وبلغ عدد الجولات المشتركة مع القطاعات ذات العلاقة 1650 جولة، كما بلغ عدد مخالفات التكدس في الأسواق المركزية 4000 مخالفة، وعدد مخالفات التكدس في سكن العمالة 1000مخالفة.

وقال إن عدد الشهادات الصحية الصادرة من الأمانة والبلديات خلال نفس الفترة بلغت 11 ألف شهادة، وبلغ معدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة والإصحاح البيئي حوالي 10 آلاف فرد، كما بلغ عدد مخالفات لمزاولة الأنشطة غير المستثناة 400 مخالفة، فيما بلغ عدد آليات ومعدات النظافة والإصحاح البيئي حوالي 3400 معدة، مشيرا إلى أن عدد المواقع التي تم تطهيرها وتعقيمها بلغ أكثر من 230 ألف موقع، فيما بلغ عدد مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بالفيروس في الأسواق والمراكز التجارية 8500 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر 8000 مخالفة، كما بلغت كمية المصادرات 14 طنا من المواد المتنوعة، مبينا أن معدل كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف بلغ 35 مليون لتر.

وشدد الصفيان على أن الأمانة حرصت على تقديم معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ما يقارب 11600 تغريدة، ونشر أكثر من 3200 مادة إعلامية منذ بداية الجائحة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح والارشادات حول سلامة الغذاء والتسوق الآمن والوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا، موضحا أن الأمانة عملت على تكثيف الجانب التوعوي من خلال القيام بعمل حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة؛ لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.

وأكد أن الإدارات المعنية وكافة البلديات في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمواجهة انتشار «كورونا»، وأن الأمانة مستمرة في أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال القيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اليومية واستمرار الجولات الرقابية، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق الدائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات ذات العلاقة، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة.