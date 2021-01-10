شكرا لقرائتكم خبر عن «مئوية» تهزم فيروس «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة مجمع الدمام الطبي التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عن تعافي مُسنّة تبلغ من العمر 103 أعوام، موضحة أنها كانت تعاني من صعوبة في التنفس، وعدم القدرة على الحركة، وكذلك نزف في الجهاز الهضمي.

وأشارت الإدارة إلى أنه تمت مباشرة الحالة وتنويمها تحت إشراف فريق طبي مكوّن من استشاري باطنة وجهاز هضمي ومناظير، وأخصائيي أمراض معدية، وصدر، والبدء ببروتوكولات علاج الفيروس المستجد، موضحة أيضًا أنه تم اكتشاف بكتيريا في الدم، وبدأ بالعلاج المناسب لذلك، بالإضافة لعلاج النزيف الدموي في الجهاز الهضمي، قبل استقرار الحالة.

وأضافت إنه كان للمناعة دور مهم في الدفاع عن الجسم وسرعة التعافي، مشيرة إلى أنه في مرحلة معيّنة قد تحدث المناعة التهابات شديدة بالرئة؛ نتيجة مكافحة الفيروس، مما يُجبر على التدخل بالعلاج للتقليل من الأضرار الناجمة عن مثل تلك التطورات متلازمة الضائقة التنفسية الحادة أو تليف الرئة مستقبلًا. كما أكدت الإدارة أن القُرَح في الجهاز الهضمي قد تتكوّن بشكل سريع في حال وجود أي ضغط نفسي أو عضوي لدى بعض الأشخاص ولكن لم يثبت أي صلة مباشرة بين فيروس كورونا ونزيف الجهاز الهضمي، مؤكدة أنه كان هناك اهتمام من الفريق الطبي بالمجمع بتلك الحالة، وتزويد أهلها يوميًا بمعلومات كافية عن حالتها طوال فترة تنويمها وتوفير طاقم طبي لمتابعتها عقب تحسّن حالتها ونقلها للمنزل.