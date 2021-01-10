شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد المسجلين على «صحتي» تتجاوز المليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، تزايد إقبال الحصول على لقاح كورونا بشكل كبير وإيجابي، بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

موضحا أن عدد المسجلين في تطبيق «صحتي» تجاوز المليون شخص، وأن خطة الوزارة قائمة على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات. ‏‫وأكد متحدث الصحة، أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للسماح بالسفر إلى الخارج، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن هناك دراسة لهذه الاشتراطات، كاشفا عن افتتاح مراكز لقاحات قريبًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبقية مناطق المملكة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.