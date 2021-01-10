شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حساسية الطعام لا تمنع التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن حساسية الطعام أو الروائح أو الحيوانات، ليست مانعا من أخذ لقاح كورونا ، وأن المانع هو الحساسية المفرطة التي تتعلق باللقاحات القابلة للحقن. وذكرت أنه «يمنع أخذ لقاح كورونا لمن لديه حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن».

وقالت وزارة الصحة «إن الحساسية غير المفرطة بأنواعها، والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن، مثل: حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف، أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية، ليست موانع للتطعيم»، مؤكدة أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، مثل الربو وأمراض القلب، هم من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر - بيونتيك).