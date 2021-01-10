شكرا لقرائتكم خبر عن 174 حالة تعافٍ من «كورونا» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 110 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363 ألفًا و692 حالة، من بينها 2024 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 308 حالات حرجة.

وذكرت أنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 355 ألفًا و382 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6286 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 37043 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وأكدت «الصحة» أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.