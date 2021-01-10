شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال إصلاح «الدمام - الرياض» السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أعمال إصلاح طريق «الدمام - الرياض» السريع بطول 54 كم، وذلك بالكشط وإعادة السفلتة وتنفيذ وسائل السلامة عليه ضمن أعمال الصيانة الوقائية بالمنطقة، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 10 كم مسارا للشاحنات، و10.5 كم كامل عرض الطريق.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي أنه جارٍ إصلاح بعض الطرق الأخرى بمناطق متفرقة بمنطقة «الهفوف - خريص»، وهي طريق «الهفوف - خريص - الرياض» بطول 9 كم، وطريق «الهفوف - النعيرية» بطول 10 كم، وطريق أم العراد - عريعرة بطول 7 كم، وطريق جودة بطول 10.5 كم. وأشار إلى البدء بأعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق الهفوف - النعيرية رقم 75 بطول 10 كم وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالطرق الأخرى.

وبيَّن م. الغامدي، أن أعمال الإصلاح تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه الطرق وزيادة مستوى السلامة عليها.