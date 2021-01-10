شكرا لقرائتكم خبر عن 3600 مستفيد من الرعاية المنزلية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الرعاية المنزلية في تجمع الشرقية الأول 16 برنامجًا استفاد منها أكثر من 3600 شخص في المنطقة، من خلال فرق طبية متكاملة بلغ عددها 35 فريقًا.

وكان التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية قد نفذ 37 ألف زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام الماضي 2020م.

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.