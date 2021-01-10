شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل مقررات الفصل الثاني بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد طلاب وطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، غدا لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. عبدالله آل مريح أن العمادة هيأت نظام سجلات الطلاب ورفع كفاءة جاهزيته، ليتمكن الطلبة من تسجيل المقررات بشكل ذاتي عبر نظام سجلات الطلاب والانتظام بمقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي، الذي يبدأ الأحد 4 جمادى الآخرة 1442هـ. وأضاف د. آل مريح أن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية، التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة حسب التقويم الأكاديمي، لافتا إلى الإعلان مسبقا وعبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات العمادة الإلكترونية عن الجدول الزمني للإجراءات الأكاديمية بين الفصلين، كما تم اعتماد خطة تسجيل المقررات وإعلانها استعدادا لفتح عربة التسجيل في تمام الساعة 8 صباح اليوم، وهو الإجراء الذي يتيح للطلاب والطالبات ترتيب شعب المقررات استعدادا لمرحلة التسجيل، التي تنطلق غدا حسب خطة تسجيل المقررات. وأكد أن العمادة تولي فترة التسجيل اهتمامًا بالغًا، وشكلت لجنة لمتابعة سير التسجيل والإشراف عليه برئاسة وكيلة العمادة لشؤون التسجيل تضم فريقًا متكاملًا ومتخصصًا يعمل بعناية وإتقان جنبًا إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية على مدار الساعة، وتكثيف الجهود في جميع قنوات التواصل الاجتماعي لخدمة الطالب بشكل أسرع وأدق، وتحظى العمادة بموارد ومنظومة متكاملة تقنيًا مع عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة، وكوادر بشرية تسخرها إدارة الجامعة لأداء مهامها بجودة عالية من خلال أنظمتها وقنواتها الإلكترونية المتاحة في وقت قياسي. ودعت العمادة طلاب وطالبات الجامعة بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات المعلنة وإتمام عملية التسجيل بالوقت المحدد، والاستفادة من المواد الإعلامية، التي توفرها مبادرة «#وعي» الداعمة لعملية تسجيل المقررات.