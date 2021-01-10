شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات الأراضي الفضاء بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة المخلفات من الأراضي الفضاء، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ونفذت البلدية حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية على مواقع الدبابات البرية بشاطئ نصف القمر، للتحقق من تطبيق معايير السلامة ورصد مخالفات الأنظمة العامة.

وواصلت بلدية الظهران جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية للتأكيد على المحافظة على الممارسات الصحية السليمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية، حرصا على سلامة مرتادات صالونات التزيين وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية. وأغلقت البلدية عددا من الأكشاك لمخالفتها الاشتراطات ومزاولة العمل بدون وجود التراخيص النظامية، وذلك ضمن حملة الرقابة الدورية على المنشآت التجارية التي تنفذها إدارة الرقابة الفنية بالتعاون مع إدارة الأسواق.