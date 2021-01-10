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أمانة جدة تحث الأهالي على الكمامة والتباعد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

أمانة جدة تحث الأهالي على الكمامة والتباعد

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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تواصل أمانة جدة حملة “لسلامتنا نلتزم في واجهة جدة البحرية”؛ بهدف توعوية الأشخاص بأهمية تطبيق التباعد ووجود مسافة كافية والتقيد بلبس الكمامة وتعقيم اليدين، إذ حرصت أيضًا خلال هذه الحملة على توزيع الكمامات على مرتادي المراكز التجارية وتوعية المستهلكين بمنع التزاحم وترك مسافة آمنة والتقيد بالإرشادات الوقائية.

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نشر الرسائل التوعوية:

وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس ، لمُرتادي المراكز التجارية وعلى الواجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية، وتستمر الحملة ثلاثة أشهر، حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يومًا في مراكز: الردسي- العرب- الأندلس- المحمل- بجانب الواجهة البحرية- وشاطئ الإسكندرية- ومنطقة جدة التاريخية.

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التوعية في البحر:

من جانبه، قال استشاري الصحة العامة الدكتور ماجد الغروي لـ”متابعات الخليج 365“: إن تكثيف التوعية الصحية في الواجهات البحرية والمراكز التجارية مطلب ضروري للمحافظة على سلامة الصحة الشخصية، مبينًا أنه للأسف لوحظ أن كثيرًا من أفراد المجتمع بدأ يتراجع في تطبيق الاشتراطات الصحية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وهذا الأمر محفوف بالمخاطر، فالفيروس ما زال موجودًا في كوكب الأرض ولم يختفِ نهائيًّا، والمؤمل أنه مع استمرار التدابير الاحترازية وأخذ التطعيم سينتهي الوباء بإذن الله.

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ارتداء الكمامة والتباعد:

وأكد الدكتور الغروي، أن أخذ التطعيم لا يعفي من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، فمن أهم الشروط الصحية خلال هذه الفترة هو تكملة الجهود الصحية السابقة لتطويق ومحاصرة فيروس كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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