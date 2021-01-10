قطر والسعودية تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل

تستأنف الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية رحلاتها بين الدوحة والرياض اعتباراً من يوم الإثنين المقبل في إعادة فتح المجال الجوي ضمن إطار التقارب السياسي ووسط نزاع كان مستمر لمدة ثلاثة سنوات.

وقالت الخطوط الجوية القطرية عبر موقع تويتر اليوم السبت أنها ستستأنف رحلاتها إلى الرياض يوم الإثنين، وجدة من 14 يناير، والدمَار اعتباراً من 16 يناير.

وأضافت الشركة على تويتر:”نتطلع أيضا إلى استئناف علاقة قوية مع شركائنا في التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن المطارات الرئيسية في البلاد”.

كما نشرت الخطوط الجوية السعودية تغريدة على حسابها بموقع تويتر قائلة:”سيتم استئناف الرحلات من الرياض وجدة إلى الدوحة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل”.