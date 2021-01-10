شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تطلق «ويب 12».. لأول مرة.. افتراضياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مع مجموعة سامبا المالية على رعاية برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021، والذي سيبدأ اليوم الأحد 10 يناير، ويستمر حتى 21 الجاري. فيما وقع الاتفاقية من طرف «كاوست» رئيس البرنامج الدكتور خالد سلامة، والمدير العام للمبادرات الخاصة بالجامعة سامية فلمبان، ومن طرف «سامبا» مدير الفرع بالجامعة ماجد قطب.

ويعد برنامج الإثراء الشتوي أحد أهم الفعاليات التي تتميز بها الجامعة، ويهدف إلى إثراء وإلهام الطلاب في جامعة كاوست وجميع الجامعات بالمملكة، وموظفي القطاع الخاص والعام عن طريق تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية، وورش العمل، والتدريب على المهارات وريادة المشاريع، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتطويرية، حيث وصل مجموع التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى قرابة مليون مشارك خلال العام الماضي.

وفي دورته الثانية عشرة، تم اختيار «الاتصال» كموضوع رئيسي للبرنامج، لما له من دور كبير في تقريب المسافات الجغرافية والثقافية. وقد ساهمت التقنيات الحديثة من تعزيز وتمكين هذا التواصل، وترسيخ فكرة العيش في وطن عالمي واحد. كما يعد التطور الرقمي ظاهرة عصرنا الحالي، فنحن دائماً على «اتصال» في عالمنا الصغير لفهم التحديات العالمية وحلّها بشكل أفضل.

وتشمل مواضيع البرنامج لهذا العام: الاتصال المعرفي والنادي الاجتماعي، الشبكات والاتصالات المتقدمة، التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني، رصد التهديدات والتخفيف منها (الأمراض المعدية والمعلومات الخاطئة والعنف والأزمات والكوارث)، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الأنظمة والمدن الذكية.

كما وقعت كاوست رعايتين أخريين لبرنامجها الإثرائي الشتوي السنوي، والذي يقام لأول مرة افتراضياً، إحداهما مع شركة سيسكو، بتوقيع الدكتور خالد سلامة وسامية فلمبان من طرف «كاوست» أيضاً، ومن طرف سيسكو المدير العام للشركة سلمان فقيه. أما الأخرى فجاءت مع شركة العمران الحديثة MACC، ووقعها من طرف كاوست رئيس البرنامج والمدير العام للمبادرات الخاصة بالجامعة، ومن طرف شركة العمران (ماك) مدير المشاريع أحمد دالي بلطة.