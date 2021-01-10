شكرا لقرائتكم خبر عن 40 وظيفة شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، أمس (السبت) عن توفر 40 وظيفة صحية خاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة بالدمام.

وأوضح متحدث الجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الوظائف الشاغرة صحية، وهي: (طبيب مقيم، صيدلي أول، صيدلي، أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها (40) وظيفة، ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها إلكترونياً حسب التخصصات المذكورة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني. وسيكون التقديم لمدة أسبوعين، اعتباراً من الأحد 4/‏‏6/‏‏1442هـ، الموافق 17/‏‏1/‏‏2021 الساعة (8:00 صباحا)، حتى السبت 17/‏‏6/‏‏1442هـ الموافق 30/‏‏1/‏‏2021 الساعة (2:30 مساءً). وأبان اليوسف أن الشروط العامة المطلوب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف، هي: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

وللمزيد من التفاصيل، زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa مع إرفاق المؤهلات العلمية.