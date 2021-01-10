شكرا لمتابعة خبر عن لحظة تلقي " السند " الجرعة الأولى من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، السبت، الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ووثقت صورة لحظة تلقي السند للقاح في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ورفع السند شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على ما يوليانه من اهتمام بصحة كل من على ثرى هذا الوطن الغالي.