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بالفيديو.. حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر.

 

وأضاف " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" عليه أن يقضي هذه الصلاة ما دام في بلد الإقامة ".

 

وكان " الخثلان " قال إن هجر الزوجة لا يجوز لأن هذه المرأة معلقة لا هي بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا هي بالمطلقة، مبينا:" هجر الزوجة يعتبر نوعا من الظلم للمرأة بأن تمضي هذه السنوات بهذه الطريقة تكون معلقة ".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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