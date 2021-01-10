شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، حكم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريها أثناء السفر.

وأضاف " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" عليه أن يقضي هذه الصلاة ما دام في بلد الإقامة ".

وكان " الخثلان " قال إن هجر الزوجة لا يجوز لأن هذه المرأة معلقة لا هي بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا هي بالمطلقة، مبينا:" هجر الزوجة يعتبر نوعا من الظلم للمرأة بأن تمضي هذه السنوات بهذه الطريقة تكون معلقة ".