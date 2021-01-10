شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها.

وأضاف " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" هجر الزوجه لا يجوز لأن هذه المرأة معلقة لا هي بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا هي بالمطلقة ".

وأوضح " الخثلان ":" هجر الزوجة يعتبر نوعا من الظلم للمرأة بأن تمضي هذه السنوات بهذه الطريقة تكون معلقة "، ناصحا الزوج بمعالجة وضع زوجته فإذا كان عندها نشوز فيعالجه، عبر أربع مراحل ".