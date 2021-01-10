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بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، حكم هجر الزوجة عدة سنوات بسبب سوء سلوكها.

وأضاف " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" هجر الزوجه لا يجوز لأن هذه المرأة معلقة لا هي بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا هي بالمطلقة ".

 

وأوضح " الخثلان ":" هجر الزوجة يعتبر نوعا من الظلم للمرأة بأن تمضي هذه السنوات بهذه الطريقة تكون معلقة "، ناصحا الزوج بمعالجة وضع زوجته فإذا كان عندها نشوز فيعالجه، عبر أربع مراحل ".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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