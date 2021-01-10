شكرا لمتابعة خبر عن القبض على سائق شاحنة صخور عرض حياة المواطنين للخطر في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تمكنت إدارة المرور من ضبط سائق شاحنة تحمل صخورًا على أحد الطرق السريعة، بدون اتخاذ إجراءات السلامة، معرضًا حياة الآخرين للخطر بخميس مشيط.

وأضافت إدارة المرور:" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام ".

وكان مقطع فيديو رصد الشاحنة وهي تحمل صخورًا ضخمة على أحد الطرق السريعة، مما عرض حياة الآخرين للخطر.