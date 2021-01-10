شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت منطقة مكة المكرمة اليوم السبت هطول أمطار رعدية غزيرة ناتجة عن الأحوال الجوية غير المُستقرة .

وبين مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على مشعر عرفات مصحوبة برياح سطحية مع تدني في مستوى الرؤية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.