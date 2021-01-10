شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير جمارك منفذ سلوي، علي الأكلبي، إنه تم تشغيل المنفذ بشكل كامل ونرحب بالمواطنين القطريين كما قال ‎ولي العهد " نورت المملكة ".

وأضاف " الأكلبي " خلال لقائه بقناة الإخبارية:" منذ إعلان إعادة العلاقات بين المملكة وقطر بدأنا نعمل على تجهيز منفذ سلوي "، لافتا:" تم العمل مع جميع القطاعات بالمنفذ وتم الانتهاء من تجهيزه والاستقبال اليوم ".

وأوضح:" كان هناك دعم من محافظ الهيئة العامة للجمارك وتم تجهيز المنفذ بجميع الكوادر البشرية والتقنية حتى اكتمال العمل "، مشيرا:" عدد المركبات العابرة منذ افتتاح منفذ سلوي 68 مركبة والخروج 20 مركبة حتى الآن ومستمرين في استقبالهم وحياهم الله "