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بالفيديو.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن منفذ سلوي بعد فتحه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير جمارك منفذ سلوي، علي الأكلبي، إنه تم تشغيل المنفذ بشكل كامل ونرحب بالمواطنين القطريين كما قال ‎ولي العهد " نورت المملكة ".

وأضاف " الأكلبي " خلال لقائه بقناة الإخبارية:" منذ إعلان إعادة العلاقات بين المملكة وقطر بدأنا نعمل على تجهيز منفذ سلوي "، لافتا:" تم العمل مع جميع القطاعات بالمنفذ وتم الانتهاء من تجهيزه والاستقبال اليوم ".

وأوضح:" كان هناك دعم من محافظ الهيئة العامة للجمارك وتم تجهيز المنفذ بجميع الكوادر البشرية والتقنية حتى اكتمال العمل "، مشيرا:" عدد المركبات العابرة منذ افتتاح منفذ سلوي 68 مركبة والخروج  20 مركبة حتى الآن ومستمرين في استقبالهم وحياهم الله "

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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