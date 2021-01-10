منقذ طفل أحد ثربان يروي تفاصيل الموقف «الصعب»: لم أفكر في نفسي

أنقذ المواطن عامر الشهري طفلًا، جرفته سيول أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير ظهر أمس.

وحول تفاصيل الموقف، قال الشهري، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة الإخبارية: بعد خروجنا من الجامع بعد الصلاة، كان هناك مجموعة من الشباب قريبة من الوادي، وبينما ذهبنا إليهم لنخطرهم بالابتعاد، فجأة سقط بهم الرصيف القريب من السيل، فاستطاعوا الخروج جميعًا إلا الطفل، ما دفعه للقفز فورًا لإخراج الطفل.

وحول قفزه فورًا لإنقاذ الطفل من السيل دون تفكير، قال عامر: وقتها عقلي لم يكن برأسي، كان ينبغي عليّ إخراج الولد بأي طريقة، فلم أفكر في نفسي.

اقرأ أيضًا:

مواطن يخاطر بحياته وينقذ طفلًا جرفته السيول بعسير