«الخطوط القطرية» تستأنف رحلاتها إلى السعودية.. الاثنين

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، السبت، عزمها استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين 11 يناير الجاري.

وقالت الخطوط القطرية، في بيان صادر عنها السبت، إنها ستستأنف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين لتكون أولى رحلاتها من العاصمة الرياض.

وأشارت إلى أن ناقلاتها ستستأنف رحلاتها إلى جدة يوم الخميس 14 يناير، يلي ذلك رحلاتها إلى الدمام يوم السبت 16 يناير.

وأكدت أنه سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية بشكل حصري على متن طائرات الناقلة العريضة الهيكل، بما فيها طائراتها من طراز بوينج300-777، وبوينج 8-787، وإيرباص A350.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، أعلنت في وقت سابق، السبت، استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة بواقع 7 رحلات أسبوعيًّا.

وقالت الخطوط السعودية، في بيانٍ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها ستُسير 4 رحلات أسبوعيًّا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيًّا من جدة.

وأفادت الخطوط السعودية بأن أولى رحلاتها ستكون من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين ١١ يناير، عند الساعة ٤:٤٠ مساء بتوقيت الرياض.