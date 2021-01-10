أكثر من 5 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية برفحاء خلال 2020

نفذت الفرق الرقابية في فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال عام 2020م 5.465 جولة رقابية على المنشآت التجارية في المحافظة والمراكز والهجر المرتبطه بها.

وأوضح مدير فرع التجارة برفحاء يوسف بن سالم العنزي أن الفرق الرقابية باشرت 1.335 بلاغًا خلال عام 2020م، مبيناً أن الجولات الرقابية شملت محال بيع المنتجات الغذائية والخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحال بيع مواد البناء وبيع قطع السيارات وتغيير الإطارات وزيوت السيارات ومحطات الوقود, وذلك للتأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتوفُّر المخزون للسلع وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية.

ودعا العنزي المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.