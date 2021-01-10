

بريدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, تحقيق التجمع الصحي بالمنطقة المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020م.

وقال سموه: إن هذا الإنجاز يأتي بعد توفيق الله سبحانه إلى ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي, ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الصحة.

وقدم سمو أمير المنطقة التهنئة لجميع منسوبي التجمع الصحي على هذا الإنجاز الوطني المشرف الذي يُعد مفخرة للمنطقة, ويساعد على الوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

01:49ت م

0094





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يثمن تحقيق التجمع الصحي بالمنطقة المركز الأول بالمملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.