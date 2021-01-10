السعودية اليوم / تونس تسجّل 2611 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2611 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس منذ بدء الجائحة بلغ 157514 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5153 حالة وفاة.

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تونس 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2611 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس منذ بدء الجائحة بلغ 157514 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5153 حالة وفاة.// انتهى //00:03ت م0087

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