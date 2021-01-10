السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 314,093 إصابة مؤكدة و 3,623 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ 24 الماضية, 314,093 إصابة مؤكدة و3,623 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,853,491 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 367,652 حالة وفاة.

// انتهى //

23:39ت م

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واشنطن 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ 24 الماضية, 314,093 إصابة مؤكدة و3,623 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,853,491 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 367,652 حالة وفاة.// انتهى //23:39ت م0084

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