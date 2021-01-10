زيت زيتون الجوف بديلاً عن المستورد في تموين الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-10

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

جميل أن يثق الوطن بمنتجاته وخيراته الوطنية والأجمل أن يقدمها للمواطنين المستهلكين، والاكتفاء بمنتج وطني ينافس زيت العالم وفق (رؤية 2030) التي تسعى لإيجاد مصادر للاستثمار بعيدًا عن النفط”، حيث بدأت الخطوط الجوية السعودية “التموين” بتقديم زيت زيتون الجوف ضمن خدماتها للعملاء المسافرين.

ويعتبر زيت زيتون الجوف والحاصل على عدد من الجوائز العالمية، وكذلك شهادات الجودة، والذي شارك بعدد من المعارض العالمية، أفضل زيت زيتون بكر ممتاز عضوي، بالإضافة إلى حصول شركة نادك على شهادة لأفضل 20 شركة عالمية منتجة لزيت الزيتون البكر والأولى عربيًّا، وتعد شركة الجوف للتنمية الزراعية هي أكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم وفق إحصائية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي لديها أفضل زيت على مستوى الشرق الأوسط بل والعالم، طبقًا لنتائج مشاركتها بالمسابقات العالمية بإيطاليا وأمريكا وإسبانيا.

وفي منطقة الجوف يزرع أكثر من خمسة عشر مليون شجرة زيتون، وتنتج أكثر من (40000) أربعين ألف طن زيتون سنويًّا، والآن مع منصة (عصرة) التي انطلقت لتثبت جدارتها بين المواقع الإلكترونية المتخصصة بالتسويق على مستوى منطقة الجوف والمملكة ودول الخليج بكافة منتجات زيتون الجوف بدقة وسرعة متناهية وتقدم خدمات احترافية ذات موثوقية عالية.

ويقام في الجوف سنويًّا مهرجان الزيتون الذي يهدف للتعريف بمنطقة الجوف أولًا، ثم إبراز أهم ثرواتها الزراعية ثانيًا، وذلك بما يعود على المنطقة بالخير العميم واتساع رقعة الاستثمار بزيت الجوف.

إن جميع المؤشرات والمراتب التي يحققها زيت زيتون الجوف في الأسواق المحلية، إثبات صريح لمدى جودة وتميز هذا المنتج الوطني، كما يعكس ذلك اتباع إجراءات وتشريعات محلية صارمة في مجال ضبط الجودة، إلى جانب حصول تلك المنتجات على شهادات مواصفات من مؤسسات عالمية مختصة في مراقبة النوعية والجودة.

