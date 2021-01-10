شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يوافق على إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفترة 9 - 10 من فبراير المقبل بمشاركة نخبة من العلماء المحليين والدوليين في المجال الرقمي، والتي تهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز منظومة التحول الرقمي بالمنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك لدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على أعمال وإنجازات ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» منذ انطلاقته في محرم مطلع العام الحالي، وآليات سير المبادرات البالغ عددها أكثر من 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات حكومية وأهلية بالمنطقة، إضافة إلى الأفراد.

واستعرض أمير مكة خلال الاجتماع المبادرات التحولية وخطوات الجهات التنفيذية نحو رقمنة التعاملات وتعزيز استخدام التقنية والتحوّل لمدن وقطاعات ذكية، كما جرى التطرق إلى آلية تحكيم المبادرات التي نُفذت وفق أسس علمية ركزت على مدى ارتباط المبادرات بأهداف موضوع الملتقى لهذا العام، والرامية لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، وبناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز مكة الذكية، إضافة إلى أتمتة العمل في الجهات الحكومية بالمنطقة.

وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، كما ستحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية، وسيعمل المشاركون جهات وأفرادا على إثراء التحول الرقمي وتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها عبر حوارات ودورات تدريبية، وسيركز المشاركون على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحوّل الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه، والخدمات.