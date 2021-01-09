إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 38 لشهر ديسمبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، بدء إيداع الدعم لمستفيدي الدفعة الـ38 مخصص شهر يناير الجاري.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.