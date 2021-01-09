فيديو.. الخثلان يوضح حكم هجر الزوجة بسبب سوء سلوكها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، حكم هجر الزوجة عدة سنوات؛ بسبب سوء سلوكها.

وقال الشيخ الخثلان، خلال حواره عبر برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة: “هجر الزوجة لا يجوز؛ لأن هذه المرأة معلقة لا هي بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا هي بالمطلقة”.

وأضاف الخثلان أن هجر الزوجة يعتبر نوعًا من الظلم للمرأة بأن تمضي هذه السنوات بهذه الطريقة تكون معلقة”.

ونصح الشيخ الخثلان الزوج بمعالجة وضع زوجته، فإذا كان عندها نشوز فيعالجه، وإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

