رفع تعليق الرحلات الدولية بالكامل 31 مارس المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت وزارة الداخلية السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل اعتبارا من 31 مارس المقبل. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقا، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظرا لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة المقبلة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض. وأشارت الداخلية إلى أن تطبيق القرار اعتبارا من الأربعاء 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الاحترازات اللازمة لمنع تفشي الفيروس المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية. قرار الداخلية شمل: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

تنفذ الإجراءات والاحترازات لمنع تفشي فيروس كورونا.

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