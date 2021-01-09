المواطنون وهم يستقبلون القادمين عبر منفذ سلوى: مرحبا بكم ترحيبة المطر

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وأكدت الجمارك السعودية جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط المملكة مع قطر، وبعد قمة العلا التي عقدت الثلاثاء الماضي وتوجت بتوقيع القادة ورؤساء الوفود الخليجية على «إعلان العلا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كما رحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله العلا لحضور القمة الخليجية.. «يالله حييه.. نورت الممكلة».. استقبل المواطنون أمس إخوانهم القطريين الذين دخلوا المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي بـ»مرحبا بكم ترحيبة المطر».. «نورتم المملكة» «الله يجعلها فرحة دائمة».وأكدت الجمارك السعودية جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط المملكة مع قطر، وبعد قمة العلا التي عقدت الثلاثاء الماضي وتوجت بتوقيع القادة ورؤساء الوفود الخليجية على «إعلان العلا».

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