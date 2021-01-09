أمير مكة يوافق على إقامة فعاليات «أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي»

وافق أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي؛ وذلك خلال الفترة من 9-10 فبراير المقبل.

واطلع الفيصل، خلال ترؤسه اجتماعًا، اليوم السبت، على أعمال ملتقى مكة الثقافي، في موسمه الحالي، تحت عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).

ويشارك في فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، نخبة من العلماء المحليين والدوليين في المجال الرقمي وجامعات المنطقة، وتهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز منظومة التحول الرقمي بالمنطقة ومحافظاتها.