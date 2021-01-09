مقطع يوثق لحظة القبض على مواطنين ضربا وسرقا عامل محطة وقود بعسير

أظهر مقطع فيديو على «سناب شات» مدى الشجاعة والإقدام اللذين يتمتع بهما رجال وزارة الداخلية، عند التعامل مع المجرمين.

وحسب «سناب» وزارة الداخلية، فقد تلقت شرطة منطقة عسير بلاغًا عن شخصين قاما بالاعتداء على عامل بأحد محطات الوقود على طريق «بيشة ـ خميس مشيط» بالضرب وسلبا مبلغًا ماليًّا منه والهروب من الموقع، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من القبض عليهما، وتبين أنهما مواطنان.

وأفاد بيان الداخلية، أنه عثر بحوزتهما على قطعتي من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وقد باشرت النيابة العامة اختصاصها.

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