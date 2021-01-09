شرطة نجران تطيح بمواطن تحرش بطفل بألفاظ خادشة للحياء

نجحت شرطة منطقة نجران في القبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو يتحرش بطفل بألفاظ خادشة للحياء.

وأكدت شرطة منطقة نجران، في بيان نشره حساب «سناب الداخلية»، أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، مشيرةً إلى أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضحت الشرطة أنها أحالت المواطن إلى فرع النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص تحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء والآداب العامة، قبل أن تتمكن شرطة منطقة نجران من تحديد هويته والقبض عليه.