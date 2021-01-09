«إغاثي الملك سلمان» يدعم حالات سوء التغذية بمدارس عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ أنشطته المتنوعة ضمن مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن.

وجرى خلال شهر ديسمبر من عام 2020م، تقديم 45963 خدمة مجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفاد منها 12773 فردًا من الطلبة والكادر التعليمي والإداري في 62 مدرسة بـ8 مديريات تابعة لمحافظة عدن.

وتضمنت الخدمات 11417 معاينة طبية متنوعة لـ11908 مستفيدين، و201 جلسة دعم نفسي لـ10300 فرد، و316 جلسة دعم اجتماعي لـ10532 حالة، إضافة إلى 571 معاينة تغذوية.

وقالت مديرة إدارة الصحة المدرسية في محافظة عدن الدكتورة نورة الكوني بدورها: «استطعنا خلال المدة الماضية الوصول إلى جميع الشرائح والأفراد الذين يحتاجون للمساعدة، كما قدمنا خدمات توعوية كاملة وفحصًا شاملًا لطلبة المدارس في عدن».

وأشارت إلى أن العيادات المتنقلة داخل المدارس تحتوي على طبيب عام، وممرض، واختصاصي نفسي، وآخر اجتماعي، إضافة إلى احتوائها على أجهزة طبية متقدمة وأدوية تُقدَّم بالمجان، مقدمةً شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على جهودها السخية في عدن وبقية المحافظات الأخرى في اليمن.

ويسعى المركز إلى تقديم أفضل الخدمات للأشقاء في اليمن عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة لهم في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.

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