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تقرير يكشف سعر «أمبول» لقاح كورونا وحجم المستخدم منه في مركز لقاحات الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - الواحد يكفي 5 أشخاص

كشفت قناة «الإخبارية»، عن تكلفة أمبول لقاح فايزر بيونتيك المستخدم في مواجهة فيروس ، مشيرةً إلى أنه يُكلف 130 دولارًا.

وأوضحت قناة الإخبارية، في تقرير تلفزيوني بثته اليوم، أن الأمبول الواحد الذي يكلف 130 دولارًا، يكفي خمسة أشخاص.

وأشارت إلى أنه حتى الآن تم استخدام أكثر من 9200 أمبول في مركز اللقاحات بالرياض، الذي يشهد تنظيمًا جيدًا بكوادر سعودية.

وأوضحت أن العمل بمركز لقاحات الرياض، يبدأ من الثامنة صباحًا حتى الـ11 مساء، مشيرةً إلى أنه يستقبل أكثر من 5000 مستفيد يوميًّا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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