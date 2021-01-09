تقرير يكشف سعر «أمبول» لقاح كورونا وحجم المستخدم منه في مركز لقاحات الرياض

كشفت قناة «الإخبارية»، عن تكلفة أمبول لقاح فايزر بيونتيك المستخدم في مواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه يُكلف 130 دولارًا.

وأوضحت قناة الإخبارية، في تقرير تلفزيوني بثته اليوم، أن الأمبول الواحد الذي يكلف 130 دولارًا، يكفي خمسة أشخاص.

وأشارت إلى أنه حتى الآن تم استخدام أكثر من 9200 أمبول في مركز اللقاحات بالرياض، الذي يشهد تنظيمًا جيدًا بكوادر سعودية.

وأوضحت أن العمل بمركز لقاحات الرياض، يبدأ من الثامنة صباحًا حتى الـ11 مساء، مشيرةً إلى أنه يستقبل أكثر من 5000 مستفيد يوميًّا.

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