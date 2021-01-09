«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، الأحد، بهطول أمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه السبت، إن مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير والأجزاء الساحلية منها تتأثر باستمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى منطقتي (حائل والجوف).

وأشار إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعًا تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة ووسطها وشمالها.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، بسرعة 16-38كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة الأحد على مناطق المملكة:

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