السفارة السعودية بإسبانيا تحذر المواطنين من العاصفة الثلجية «فيلومينا»

حذّرت السفارة السعودية لدى إسبانيا المواطنين المتواجدين هناك من العاصفة الثلجية «فيلومينا».

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نظرًا لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية (فيلومينا)، تدعو السفارة المواطنين المتواجدين في إسبانيا لاتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنزل واتباع تعليمات السلطات المحلية».

وأضافت: «إن حكومة مدريد أعلنت تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين؛ بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ، ولطلب المساعدة من خلال الاتصال على الأرقام المعتمدة لدى السفارة، ونسأل الله للجميع السلامة والعافية».