الخدمات الصحية تكشف شروط دخول القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى

أكد مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد محمد البخيت، ضرورة مطابقة شهادة «بي سي آر» الخاصة بـ«كورونا»، وتحميل تطبيق «توكلنا» عند عبور منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

وتحدث البخيت، في مداخلة مع الإخبارية، عن الاشتراطات الصحية لدخول القطريين إلى المملكة، قائلًا: «تلك هي أول نقطة للمسافرين ومركز المراقبة الصحية على منفذ سلوى، ودورنا المبدئي هو مطابقة بيانات المسافر بشهادة الـ(bcr) الصادرة من أي دولة بما فيها قطر».

وأضاف البخيت: «يؤخذ تعهد على المسافر بتحميل برنامج (توكلنا)، الذي يحدد موقع القادم إلى المملكة؛ وذلك لمتابعة حالته خلال فترة الحجر الصحي التي تصل إلى سبعة أيام».

وتابع: «داخل المنفذ، لا يوجد فحص، وإنما تتم مطابقة شهادات الفحص المخبري للتأكد من خلو القادم من فيروس كورونا، ومدة الشهادة من بدء أخذ المسحة هي 72 ساعة، وفي حاول تجاوز القادم هذه الفترة لا يتم السماح بدخوله إلى نقطة الجوازات».

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