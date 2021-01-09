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الخدمات الصحية تكشف شروط دخول القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى

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الرياض - محمد عبدالله - تأكيد للقادمين بتحميل برنامج توكلنا

أكد مدير الخدمات الصحية بمحافظة العديد محمد البخيت، ضرورة مطابقة شهادة «بي سي آر» الخاصة بـ«»، وتحميل تطبيق «توكلنا» عند عبور منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

وتحدث البخيت، في مداخلة مع الإخبارية، عن الاشتراطات الصحية لدخول القطريين إلى المملكة، قائلًا: «تلك هي أول نقطة للمسافرين ومركز المراقبة الصحية على منفذ سلوى، ودورنا المبدئي هو مطابقة بيانات المسافر بشهادة الـ(bcr) الصادرة من أي دولة بما فيها قطر».

 وأضاف البخيت: «يؤخذ تعهد على المسافر بتحميل برنامج (توكلنا)، الذي يحدد موقع القادم إلى المملكة؛ وذلك لمتابعة حالته خلال فترة  الحجر الصحي التي تصل إلى سبعة أيام».

وتابع: «داخل المنفذ، لا يوجد فحص، وإنما تتم مطابقة شهادات الفحص المخبري للتأكد من خلو القادم من فيروس كورونا، ومدة الشهادة من بدء أخذ المسحة هي 72 ساعة، وفي حاول تجاوز القادم هذه الفترة لا يتم السماح بدخوله إلى نقطة الجوازات».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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