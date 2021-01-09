إنقاذ أسرة بأمطار أضم

تواصل بلدية محافظة أضم أعمالها لإزالة آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة، مساء أول من أمس وأمس، وأدت إلى سيلان الأودية وتكون تجمعات كبيرة من المياه.

وبين المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى المالكي، أن البلدية تلقت، مساء أول من أمس، بلاغا عاجلا من الدفاع المدني عن وجود عائلة سعودية محتجزة في وادي أضم؛ سقطت سيارتهم في مجرى الوادي وحاصرتهم السيول، وكادت أن تجرفهم، وتم الانتقال الفوري بمعدات البلدية إلى الموقع بمشاركة إدارة الدفاع المدني، وتم الوصول إلى العائلة وإنقاذها، مشيرا إلى أن البلدية لا تزال تواصل جهودها لسحب المياه المتجمعة ومعالجة وفتح الطرق المتضررة.