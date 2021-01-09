ممشى مع وقف التنفيذ

تحولت أعمال رصف الممشى المجاور لمدينة الأخدود الأثرية بمنطقة نجران إلى مرمى للنفايات، فضلا عن مطالبات بإزالة الحاجز الخرساني الذي أصبح عائقاً أمام مرور السيارات. (تصوير: أحمد بالحارث)



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